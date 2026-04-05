Hallan Muertos a 2 Guardias de Universidad en Cuernavaca; Uno en Área Deportiva

Este domingo se reportó el hallazgo de un guardia de seguridad privada sin vida en una caseta de vigilancia de la unidad deportiva Amanalco, ubicada en la calle Paseo del Conquistador y perteneciente a la Universidad La Salle Cuernavaca.

El cuerpo fue localizado por su compañero de turno al momento de llegar para realizar el relevo. La víctima presentaba golpes y permanecía atada, presuntamente como consecuencia de un asalto perpetrado por personas que ingresaron a robar a la escuela.

Un Hombre Fue Localizado Muerto en Drenaje de Ignacio Romero Vargas en Puebla

Un segundo guardia estaba desaparecido. Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de este segundo empleado en la barranca contigua a la unidad deportiva.

Universidad lamenta los hechos

La Universidad La Salle Cuernavaca emitió un comunicado oficial en el que confirmó los hechos ocurridos durante la madrugada en su centro deportivo y cultural. La institución informó que mantiene contacto permanente con los cuerpos de seguridad y con la Fiscalía para facilitar las investigaciones correspondientes.

La institución anunció la suspensión total de actividades en el inmueble hasta nuevo aviso con el fin de permitir las labores de peritaje y manifestó su apoyo a la empresa de seguridad afectada. El perímetro permanece bajo resguardo de la policía de Cuernavaca para el levantamiento de indicios.

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