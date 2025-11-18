Hallan a Matilde Yadira Muerta en Refrigerador de Supermercado; Indagan Causas de Fallecimiento

Matilde Yadira N., trabajadora de 55 años, fue localizada sin vida dentro de la cámara fría de un supermercado en Apizaco, Tlaxcala, donde realizaba sus labores cotidianas.

El hallazgo ocurrió cuando compañeros de área notaron su ausencia y acudieron a buscarla, encontrándola inconsciente en la zona de refrigeración.

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, al arribar al establecimiento, los paramédicos únicamente confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala tomó control de la escena para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento.

En tanto, la Jefatura de Recursos Humanos del supermercado, empresa donde laboraba la víctima, emitió un comunicado en el que señaló que los primeros indicios apuntan a un posible infarto. Según testimonios recabados al interior del supermercado, Matilde Yadira realizaba sus actividades habituales cuando, de manera repentina, dejó de responder.

Uno de los trabajadores la encontró dentro de la cámara de refrigeración, donde habría permanecido cerca de 20 minutos sin ser localizada.

Empresa colabora con autoridades para esclarecer fallecimiento

La empresa destacó que está colaborando plenamente con las autoridades ministeriales y entregando toda la información requerida para esclarecer los hechos. Subrayó que, hasta que la necropsia y las investigaciones de la FGJE concluyan, no se establecerán responsabilidades ni se emitirán señalamientos respecto al actuar del personal o de la compañía.

“Nuestra compañera Matilde Yadira lamentablemente falleció en el interior de nuestras instalaciones. De acuerdo con la información preliminar obtenida, la causa probable del fallecimiento corresponde a una afección cardiaca”, indicó la empresa. No obstante, precisó que esta apreciación no constituye un dictamen médico ni pericial definitivo.

Personal del supermercado añadió que será la autoridad competente quien determine la causa médico-legal del deceso conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, reiteró que continuará brindando acompañamiento a los equipos de investigación y facilitando los procesos necesarios para la documentación y el esclarecimiento del caso.

