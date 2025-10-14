Hallan Arsenal y Droga Durante Operativo en Rancho, en Oaxaca

En Oaxaca, fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal durante el cateo a un rancho ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que elementos de la Defensa, la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal realizaron el operativo.

Los efectivos allanaron el rancho sin nombre, ubicado en la comunidad de Las Palmas, perteneciente al municipio de Santiago Niltepec.

Arsenal y droga

Ahí encontraron al menos 18 armas de fuego de diferentes calibres, principalmente armas largas de alto poder, escopetas y fusiles.

También, cientos de cartuchos útiles y tres paquetes de droga, presuntamente cocaína.

Según la Fiscalía oaxaqueña, en esa propiedad se simulaban actividades de rancho ganadero, pero en realidad era un centro de operaciones de una célula delictiva de diferentes municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras el cateo, las autoridades no reportaron la detención de ninguna persona. Únicamente, el aseguramiento de las armas, tres vehículos y el inmueble.

Con información de Jorge Morales

ICM