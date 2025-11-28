Colectivo de Madres Buscadoras Halla 4 Cadáveres en Predio Familiar de Diputado en Michoacán

Fueron hallados al menos cuatro cadáveres en un predio familiar del diputado local en Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafolla; el legislador aseguró a través de su cuenta Facebook que él avisó a un colectivo de madres buscadoras.

Carlos Alejandro Bautista, legislador independiente, aseguró que el colectivo de madres buscadoras que acudió al predio halló cuatro cuerpos en el predio que él mismo había señalado semanas atrás.

Incluso se detalló que en dicha propiedad familiar un perro sacó un cráneo humano y eso alertó a vecinos de Toreo El Alto.

¿Dónde hallaron 4 cuerpos ligados a diputado amigo de Carlos Manzo?

El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, y del movimiento del sombrero precisó en su cuenta de Facebook, que los cuatro cuerpos hallados en un predio vinculado a su familia ocurrió en Toreo El Alto, en el camino que conecta con Tiamba.

Dio a conoce que las madres buscadoras han encontrado cuatro cuerpos, pero creen que hay más.

El legislador llamó a las autoridades federal, estatal y municipal a apoyar el trabajo de dichos grupos y, afirmó, “lo único que buscan es darles eterno descanso a sus familiares”.

¿Quién es Carlos Alejandro Bautista Tafolla?

Carlos Alejandro Bautista Tafolla se desempeña como diputado local en Michoacán , e integrante del Movimiento del Sombrero .

se desempeña como , e integrante del . Es propietario de Urani , un negocio que combina cafetería y venta de productos helados

, un negocio que combina cafetería y venta de productos helados Cuenta con doctorado en inclusión, políticas públicas e investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados (2024), con excelencia académica.

Doctorado en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla.

Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales por la UNLA y la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España.

