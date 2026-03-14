Hallan Sin Vida a Carlos Guillermo, Tesorero del Ayuntamiento de Coyame, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro confirmó el hallazgo sin vida de Carlos Guillermo N. R., quien se desempeñaba como tesorero del Ayuntamiento de Coyame, en el estado de Chihuahua. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue localizado la mañana del viernes 13 de marzo alrededor de las 7:30 horas, en el kilómetro 1 de la avenida Juan Pablo II, a la altura del Libramiento a Aldama, en el municipio de Aldama.

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Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía activó los protocolos de identificación forense, los cuales permitieron confirmar la identidad de la víctima este sábado 14 de marzo. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Murió por traumatismo craneoencefálico

Las autoridades informaron que, de acuerdo con el resultado de la necrocirugía de ley, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, lo que confirma que se trató de un hecho violento.

La Fiscalía señaló que la Unidad de Investigación de Aldama continúa con las indagatorias ministeriales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen, así como para identificar y detener a los posibles responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las líneas de investigación relacionadas con el homicidio del funcionario municipal, ocurrido en esta región del estado de Chihuahua.

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