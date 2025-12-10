Localizan sin Vida a Agustín Solorio, Delegado del PT en Apatzingán, Reportado como Desaparecido

Agustín Solorio Martínez, delegado del Partido del Trabajo fue encontrado sin vida luego de que fuera reportado como desaparecido hace 5 días y se emitiera una ficha de búsqueda.

Fue en la sesión del Congreso de Michoacán en donde se dio a conocer lo ocurrido con Agustín Solorio Martínez, fue la diputada Sandra Garibay, quien dijo

En estos momentos nos acaban de informar que se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán Agustín Solorio, y es una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región de Tierra Caliente, es urgente que se revise y refuerce la estrategia de seguridad

Diputados locales pidieron un minuto de silencio, y lo mismo se replicó durante la sesión en la Cámara de Diputados.

En tanto, el Partido del Trabajo en Michoacán publicó un mensaje en redes sociales en el que condenó los hechos, y calificaron a la víctima como un "gran luchador social".

Condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán

En tanto, exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

Tras su desaparición, la Fiscalía del estado publicó su ficha de búsqueda, la cual indicaba que había sido visto por última vez alrededor de las 3 horas del viernes 5 de diciembre en Morelia. Incluso se publicó la ficha en su perfil de Facebook.

En tanto, su última publicación en redes sociales fue la iniciativa de la reducción de la jornada laboral a 40 horas:

El PT sembró esta idea. Y hoy florece como un derecho. Vamos por las 40 horas

¿Quién era Agustín Solorio?

Era coordinador del PT en el Distrito 02 en Apatzingán, municipio ubicado en Tierra Caliente en Michoacán.

Tenía 47 años

Reportes indican que fue asesor y pareja de la exalcaldesa de Aguililla, María de Jesús Montes

Cuando fue reportada su desaparición, el PT emitió un comunicado en el que pedían se investigara el caso.

Hacemos un llamado respetuoso, pero contundente a las autoridades para que actúen con la celeridad y eficacia que el caso amerita

