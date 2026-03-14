Han Sido Identificados 214 Cuerpos del Crematorio Plenitud en Chihuahua

La dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, avanzó en la identificación de más cuerpos recuperados del crematorio Plenitud de Ciudad Juárez y ha entregado a sus familiares 207 de los 390 cuerpos que fueron localizados apilados en bodegas.

Al respecto Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, indicó:

“Hasta el momento ya se han identificado 214 personas cuyos cuerpos fueron localizados en el crematorio Plenitud, de estos 214, 207 ya han sido notificadas sus familias y ya se han puesto a disposición pues los cuerpos para proceder de la manera en la que la familia así lo requiera”

Video | Crematorio Plenitud: Identifican 214 Cuerpos de los 390 Recuperados en Ciudad Juárez

Caso

El 26 de junio del 2025, las autoridades descubrieron en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa al sur de Ciudad Juárez, 390 cuerpos humanos que nunca fueron cremados, pero sí entregaron cenizas falsas a las familias, que denunciaron ante la fiscalía, a ocho agencias funerarias por fraude.

“Se han recibido 135 denuncias por el delito de fraude, es importante mencionar que este delito de fraude procede únicamente en las familias que ya tenían unas cenizas con ellos y que posteriormente dan cuenta de que el cuerpo de su familiar se encontraba dentro del crematorio plenitud”, explicó la vocera de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

El pasado 14 de febrero del 2026, un juez federal puso en libertad al propietario del crematorio Plenitud José Luis Arellano Cuarón, luego de que sus abogados tramitaron un amparo indirecto y luego del juicio, el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, determinó que no había delito que perseguir, porque se trataba de un caso administrativo.

La Fiscalía de Chihuahua apeló la libertad e interpuso una queja contra el juez que lo liberó, mientras que los familiares de las personas fallecidas, buscan que también se castigue a funcionarios de Salud y otras dependencias que no hicieron su trabajo.

Como lo refiere Dora Elena Delgado, activista del colectivo Justicia para Nuestros Deudos:

“Qué ocurrió con esas familias que no tuvieron el acompañamiento para poder denunciar, porque sí queremos llegar a la justicia integral, integral, todas las personas creo que deben interponer denuncias porque esto no se debe de repetir”

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, afirma que también hay violación de derechos humanos para mil 500 familias que buscan a sus seres queridos, entre ellos el derecho a la justicia, derecho a la verdad, al duelo digno y el derecho a la dignidad humana.

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ