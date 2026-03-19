¿Hay Carreteras Bloqueadas por la CNTE Hoy? Así las Autopistas Afectadas por Maestros
N+
En el marco del paro de labores, la CNTE anunció protestas en varios estados del país
COMPARTE:
Este jueves, 19 de marzo de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una nueva jornada de marchas y protestas. Te decimos si hay carreteras bloqueadas por maestros.
Cabe recordar que los integrantes de la CNTE realizan un “Paro nacional de 72 horas” para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales.
En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.
Noticia relacionada: Segundo Día de Bloqueos de la CNTE: Lugares Afectados por Protestas de Maestros Hoy en CDMX
Carreteras bloqueadas por la CNTE
Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a las principales autopistas del país, sobre todo por los bloqueos de la CNTE.
Chiapas
En el marco del paro de labores, la CNTE anunció que este jueves realizarán acciones de protestas. Se prevé que una de las acciones a realizar sea la toma de la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas, acuerdo que está por definirse en asamblea.
Oaxaca
Cerca de las 7:00 horas, se registra cierre parcial de la circulación por manifestantes cerca del km 219+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca.
En #Oaxaca se registra cierre parcial de la circulación tras presencia de personas cerca del km 219+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nfwNSwwDex— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 19, 2026
También hubo cierre parcial de la circulación cerca del km 090+100, de la carretera Barranca larga-ventanilla.
En #Oaxaca continúa cierre parcial de la circulación tras presencia de personas cerca del km 090+100, de la carretera Barranca larga-ventanilla. pic.twitter.com/IFXMHAmKvn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 19, 2026
Además, ya hay presencia de manifestantes en distintos puntos de la ciudad, entre ellos:
- Palacio de Gobierno.
- Puerta 1 y Puerta 2 de Ciudad Judicial.
- Accesos a Ciudad Administrativa.
- Terminal de Pemex-El Tule.
- Plaza Oaxaca
- Macroplaza
Historias rcomendadas:
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
2026, Año de Eclipses: ¿Cuándo son los Siguientes Fenómenos de Sol y Luna en México?
-
"Brota" Tesoro Ritualista de Cajas de Piedra Volcánica Halladas en el Corazón de Templo Mayor.
Con información de N+
Rar