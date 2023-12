Buscan a Hombre que Ebrio Golpeó Brutalmente a un Niño en Fiesta Familiar

A través de redes sociales denunciaron que un hombre ebrio golpeó a un niño durante una fiesta familiar en Ejido Los Ángeles, municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el fin de semana se llevó a cabo una boda en la que el hombre tomó al menor identificado como Alan “N” y lo agredió en repetidas ocasiones.

En la denuncia, los familiares del menor indicaron que actualmente se encuentra hospitalizado en el Seguro General de la ciudad de Gómez Palacio; su estado de salud se reporta grave.

Asimismo, pidieron ayuda para dar con el paradero de Estaban Dueñas, quien presuntamente atacó al menor.

No se vale que personas como esta sin alma le hagan daño a un niño inocente, que no tiene cómo defenderse. Y no tenía motivo para hacerle daño, por andar ebrio y drogado, dejó en la cama de un hospital a un niñito inocente, que está luchando por su vida