"Hoy Intentaron Asesinarme": Atacan al Periodista Andrés Salas en Cuautla, Morelos

La tarde de este lunes, un grupo armado atacó la camioneta de Andrés Salas, director del portal informativo Noticias de Cuautla, en Morelos, que dejó como saldo una persona muerta y otra más herida.

Salas, quien no iba en el vehículo baleado, aseguró que descendió de la camioneta para sostener una reunión, mientras que su chofer y su hermano atenderían otros asuntos.

Minutos después, cuatro sujetos armados, a bordo de dos motocicletas, dispararon contra el vehículo, dejando lesionados a los dos hombres, quienes fueron llevados a un hospital.

Minutos después, uno de ellos perdió la vida; mientras que el otro fue preparado para ser intervenido quirúrgicamente.

A través de una transmisión en vivo, Andrés Salas dio detalles del ataque: "Hoy nos toca a los periodistas y comunicadores sufrir esta violencia que se ha agudizado".

Llevarle la información me ha costado mucho trabajo y siempre lo he hecho de una manera responsable y de una manera muy honesta; llevarle la información hoy me está generando que hayan disparado en contra de mi hermano y de mi chofer