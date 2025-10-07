Huracán Priscilla Hoy: ¿Habrá Clases en Estados Afectados por Trayectoria del Ciclón?

Debido al huracán Priscilla se registran fuertes lluvias en distintos estados del país; al ser una amenaza, se tomaron precauciones para miles de estudiantes y sus familias en México. Las autoridades han decidido suspender las clases en distintas zonas.

Priscilla se desplaza con vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h y ya ocasiona lluvias fuertes, oleaje elevado y ráfagas de viento en:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

En la avenida Nicolás Samarán se formaron corrientes que afectaron el tránsito vehicular. El nivel del agua subió con rapidez, por lo que algunos automovilistas y motociclistas quedaron varados. Incluso, estudiantes que salían de la escuela se quitaron los zapatos para atravesar la avenida.

Baja California Sur suspende clases

El gobierno de Baja California Sur ordenó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en Los Cabos y La Paz. Aplica a partir de este martes 7 de octubre de 2025 tanto para planteles públicos como privados, del turno matutino y vespertino.

La medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la población ante el paso del huracán “Priscilla”.

Las autoridades de Protección Civil informaron que se espera que el jueves los alumnos puedan regresar a clases.

Nayarit también sin clases

La Secretaría de Educación de Nayarit informó que se suspenden las clases este martes 7 y miércoles 8 de octubre en todos los niveles, debido a los efectos del huracán Priscila en:

Bahía de Banderas

Compostela

San Blas

Santiago Ixcuintla

Tuxpan

Tecuala

Acaponeta

Huajicori

Rosamorada

Ruiz

Oleaje elevado en Los Cabos

En Los Cabos, Baja California Sur, se registra oleaje elevado y cielo nublado por los efectos del huracán Priscilla. No hay gente en las playas, ante la alerta generada por el ciclón. Anoche hubo lluvia con actividad eléctrica. Actualmente, Priscilla, de categoría dos, se localiza 340 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas.

El director de Protección Civil de Los Cabos, Baja California Sur, Francisco Cota Márquez, informó que las lluvias que Priscilla ha ocasionado en las últimas 20 horas han dejado escurrimientos, sedimentos y socavones en calles del municipio.

Así son los efectos de Priscilla en Mazatlán

También se registra oleaje elevado en Mazatlán, Sinaloa; el puerto amaneció nublado y con fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas para las próximas horas.

¿Cómo afecta el huracán a Colima?

El huracán Priscilla de categoría dos sigue ocasionando oleaje elevado y rachas de viento en la costa de Colima. Las olas superan los tres metros de altura.

En la playa Paraíso, en Armería, las olas golpearon y dañaron varias palapas e inmuebles. Se activó el plan DN III-E. Elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y Protección Civil retiraron toneladas de escombros y piedras que quedaron en calles. Las 14 playas del estado se mantienen cerradas.

Con información de N+

