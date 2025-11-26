Identifican Cuerpos de los 7 Hallados en Límites Entre Zacatecas y SLP; Uno Tenía Ficha Búsqueda

Este miércoles 26 de noviembre, autoridades de Zacatecas confirmaron que suman dos de los siete cuerpos hallados en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí que ya fueron identificados, mientras avanzan las investigaciones sobre la desaparición de cinco habitantes de la comunidad de Sauceda de la Borda, municipio de Vetagrande.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el primer cuerpo identificado corresponde a Víctor Adolfo Reyes Calixto, de 31 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 21 de noviembre. El hombre formaba parte del grupo de cinco habitantes cuyo rastro se perdió entre el 19 y el 21 de noviembre. Tras los trabajos forenses, Reyes Calixto fue plenamente reconocido y entregado a sus familiares.

En tanto, el segundo cuerpo identificado fue el de un hombre llamado Maximiliano, también originario de Zacatecas. Sin embargo, la fiscalía precisó que no existía una denuncia previa por su desaparición, pues los familiares decidieron no reportar el caso por motivos de carácter personal. La institución señaló que esta situación no afecta el curso de la investigación, pero sí complica la trazabilidad de los hechos previos al hallazgo.

Hallan 7 Cuerpos y Detienen a 4 Presuntos Miembros de Guardia Civil en Zacatecas

Sigue la búsqueda de 4 personas desparecidas en Zacatecas

A pesar de estos avances, cuatro personas continúan sin ser localizadas: José Luis Gurrola Palacios, de 54 años; Juan Pablo Gurrola Martínez, de 26; José Brayan Rodríguez Horta, de 25; y Jesús Alejandro Rodríguez Horta, de 22 años. Sus familias permanecen a la espera de resultados y han solicitado que se intensifiquen las labores de búsqueda.

Asimismo, el fiscal Francisco Murillo Camacho Osnaya confirmó que cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta relación con los hechos. Los agentes estaban comisionados al municipio de Salinas, San Luis Potosí, y ya enfrentan acciones penales mientras continúan las indagatorias para esclarecer su participación en el caso.

