IMSS Cancela Consultas y Cirugías en Sinaloa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer diversas medidas preventivas para proteger a los derechohabientes y al personal de salud que se encuentra en las unidades médicas de la institución en el estado de Sinaloa.

Luego de que las autoridades federales y de la entidad alertaron a los habitantes para evitar salir de sus casas por los hechos de violencia tras la captura de Ovidio Guzmán este jueves, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS dio a conocer las siguientes acciones:

-El cierre de Unidades de Medicina Familiar (UMF), Guarderías y cuatro subdelegaciones.

-La suspensión de la Consulta Externa y Cirugías programadas.

-Habrá personal para la atención a derechohabientes críticos, en servicio de Urgencias y quirúrgicos, así como los insumos médicos para Urgencias.

-Se identificará a pacientes críticos y posquirúrgicos para garantizar su atención.

-Garantizarán que las unidades médicas cuenten con combustible suficiente para las plantas de energía y que continúen con la operación.

Además, el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Sinaloa informó que los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 30 en Guamúchil y No. 32 en Guasave, así como el Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) No. 2, suspendieron la Consulta de Especialidad.

Enfatizaron en que el Seguro Social garantizará la atención a pacientes críticos, de urgencias y quirúrgicos a través del esfuerzo y dedicación que caracteriza a todo el personal de salud.

