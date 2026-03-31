Se Incendia Corralón en Acapulco, Guerrero; Varios Autos Fueron Consumidos por el Fuego

Este martes, 31 de marzo de 2026, se registró un incendio en un corralón de autos ubicado en el poblado San Antonio, en la zona rural del puerto de Acapulco, Guerrero.

Según los primeros reportes, las llamas comenzaron por un incendio forestal en un cerro y este mediodía alcanzó chatarra y varios vehículos para después extenderse a casi todo el lote, ubicado junto a la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

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Movilización por incendio en corralón de autos

La columna de humo negro que se ha generado, alcanza varios metros de altura y es visible a varios kilómetros de distancia. Varios vehículos fueron consumidos por el fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, bomberos llegaron al lugar, en la comunidad San Antonio, para combatir las llamas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro y si hay personas lesionadas.

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Con información de N+

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