Incendio en Mahahual Consume 50 Palapas: Video del Momento en que Hombre Inicia el Fuego

La madrugada de este jueves, 25 de diciembre de 2025, se registró un incendio en la costa de Mahahual, en el municipio Othón P. Blanco, en Quintana Roo.

El fuego se extendió rápidamente y consumió decenas de palapas de palma y madera en la zona de restaurantes. Turistas, pobladores y empleados intentaron apagar las llamas con ayuda de cubetas.

Un voraz incendio consumió alrededor de 40 palapas ubicadas en la zona de restaurantes del puerto de Mahahual durante la madrugada de este miércoles 25 de diciembre, dejando cuantiosos daños materiales y un severo impacto económico para comerciantes y trabajadores del sector pic.twitter.com/P6o0Z9pAhS — SQCS Radio y Televisión (@SQCSTVRadio) December 25, 2025

Bomberos trabajaron varias horas para sofocar el incendio; no hubo personas lesionadas.

Incendio habría sido provocado; hay un detenido

Fueron difundidas imágenes son del momento en el que inició el fuego en la playa Mahahual, en ellas se observa a un sujeto, quien presuntamente provocó el incendio.

El hombre sale de la zona de las palapas y segundos después comienzan a arder.

VIDEO: Captan a Hombre que Presuntamente Provocó Incendio en Playa Mahahual

Los habitantes del lugar y los prestadores de servicio pidieron a las autoridades esclarecer el incidente.

El cuerpo de bomberos del municipio de Othon P. Blanco informó, en un comunicado, que el incendio en la comunidad de Mahahual en Quintana Roo, destruyó 50 palapas.

Por este caso, hay una persona detenida, señalada como presunta responsable de ocasionar el siniestro.

