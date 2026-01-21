Incendio en Refinería de Oaxaca Hoy: Descartan Víctimas por Flamazo en Planta Hidros 1

La mañana de hoy, 21 de enero de 2026, se registró un incendio en una de las plantas de proceso de la Refinería "Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, sin que las autoridades hayan reportado personas lesionadas o fallecidas.

El incendio ocurrió en la planta Hidros 1, en la que, según videos compartidos en redes sociales, se registraron llamas en la parte alta de una chimenea y la parte baja de la planta de refinación.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (PEMEX), el incendio fue controlado de manera inmediata por el personal de la empresa y la situación no ameritó implementar operativos de emergencia.

Video: Controlan Flamazo en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca; No se Reportan Daños Mayores

¿Qué ocurrió en la refinería?

Según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se registró de un flamazo en la unidad 801 de Hidros 1.

Por lo cual se estableció un monitoreo y enlace permanente con la Refinería, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad en esa instalación.

Indicó que, de acuerdo con los datos proporcionados, “no se reportan daños a la infraestructura y el incidente fue controlado en aproximadamente 20 minutos por personal contraincendios de la paraestatal, conforme a sus protocolos de seguridad”.

Además, confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, y que las actividades operativas continúan desarrollándose con normalidad en el complejo.

Con información de Jorge Morales, N+.

