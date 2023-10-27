Quema de Basura se Sale de Control y Provoca Fuerte Incendio en Mineral de la Reforma, Hidalgo

Un fuerte incendio en Mineral de la Reforma, alertó a los servicios de emergencia de Hidalgo, debido a que las llamas se extendieron cerca de la zona industrial de Canacintra, en la colonia El Saucillo; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, la emergencia comenzó alrededor de las 13:00 horas, cuando los habitantes solicitaron el apoyo de las autoridades luego de observar una enorme columna de humo en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún. De acuerdo con la corresponsal de N+, Bertha Alfaro, una quema de basura se salió de control, lo que provocó el incendio.

Las autoridades se mantienen en alerta debido a que el fuego se encuentra cerca de ductos de Pemex.

El incendio ha sido controlado en un 60%

El fuego se propagó rápidamente a un predio con pastizales, lo que generó angustia entre las empresas que se encuentran cerca, por lo que Protección Civil desalojó los inmuebles.

La urgencia por apagar este incendio en Mineral de la Reforma, Hidalgo, se debe a que en este lugar cruzan ductos de Pemex, que podrían provocar un incidente mayor.

¿Cómo se originó el incendio en Mineral de la Reforma, Hidalgo?

Las autoridades de Protección Civil, informaron que el incendio se originó en el patio de una empresa, cuando los trabajadores realizaron la quema de llantas, asientos y otros desperdicios de camiones. No obstante, no siguieron con los protocolos para realizar una quema controlada y las llamas se extendieron hacía unos pastizales.

Esto originó una enorme columna de humo, la cual se puede ver desde distintos puntos del municipio y debido a la magnitud, bomberos de otras zonas como Pachuca o Zempoala, han acudido a ayudar.

El incendio se encuentra controlado en apenas 40%, por lo que se prevé que se logré apagar por completo en varias horas más. En tanto, piden a la población cubrir nariz y boca, ante la cantidad de tóxicos que se han desprendidos por la emergencia. De hecho, esto es lo que les preocupa más.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o intoxicadas. Asimismo, se desconoce qué ocurrirá con la empresa donde se originó el incendio en Mineral de la Reforma.

