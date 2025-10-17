Incomunicadas Varias Comunidades de 6 Municipios de Veracruz

En comunidades de Ixhuatlán de Madero otro de los municipios afectados en la región norte de Veracruz sus habitantes duermen en la oscuridad, tienen poca comida y están incomunicados.

El agua arrasó con sus viviendas y al igual que las zonas urbanas perdieron todas sus pertenencias por el crecimiento de ríos y arroyos.

Artemio San Agustín, habitante de Ixhuatlán de Madero indicó:

Aquí fueron más de 500 personas, las personas que fueron muy afectadas fueron más de 200 les tumbó todas sus casas, se llevó toda su ropa ahora sí que camas todo perdieron colchones, refrís, perdieron todo, se quedaron sin nada

Comunidades incomunicadas

En total 46 comunidades de 6 municipios de Veracruz continúan incomunicadas, solo se puede llegar hasta ahí en helicóptero.

Los puentes aéreos son la única vía para llevarles alimentos, agua, colchonetas y cobijas.

Aeronaves de la Defensa, Guardia Nacional y Marina salen del aeropuerto 'Tajín' en Poza Rica cargadas con la ayuda que la población recibe con entusiasmo, después de varios días de estar solos en medio de la tragedia.

Poza Rica

Mientras tanto, en Poza Rica se han establecido cocinas, consultorios y plantas potabilizadoras de agua móviles para atender a la población afectada.

Esteban Gutiérrez, habitante de Poza Rica señaló al respecto:

Sí pues es que no hay agua por ningún lado que esté limpia, les afectó feo imagínate yo tenía un taller, la fuente de ingresos que tenía y todo se lo llevó, todo, todo

Por su parte Juan Vicente Martínez, Capitán Segundo encargado de Cocina Móvil indicó:

Estamos repartiendo alimentación caliente a la población damnificada por las fuertes inundaciones que sufrimos en los días anteriores

En Veracruz las lluvias dejaron hasta el momento 30 muertos, 18 desaparecidos, 40 municipios afectados.

Ahora la prioridad es ayudar a la población en la limpieza y lo más pronto posible lograr el retorno a la normalidad y para ello se han sumado 10 mil elementos federales.

Con información de Pedro Morales

LECQ