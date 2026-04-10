Incrementan los Rescates por Mar de Fondo en Colima en Plena Temporada Vacacional

En Colima, un evento de mar de fondo ha provocado que incrementen el número de rescates en el mar en plena temporada vacacional.

Se trata de un fenómeno oceanográfico que provoca oleaje largo y continuo, generado por tormentas lejanas en alta mar y se caracteriza por olas fuertes y constantes.

Al respecto Osvaldo Dueñas, oficial operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima, indicó:

"Se han tenido 26 rescates acuáticos, en total hemos tenido 102 servicios generales dentro de ellos han sido atenciones prehospitalarias"

Según una alerta de la Secretaría de Marina, el evento se intensificó de manera generalizada en el litoral del Pacífico Mexicano.

Fidel Romero, guardavidas de Protección Civil Colima, explicó:

"Tuvimos un oleaje elevado, muy fuera de lo casual, porque la mayoría de veces sí tenemos, pero más tranquilo y esta vez sí nos llegó pues en algunas playas muy fuerte"

Vigilancia

Las unidades municipales de Protección Civil reforzaron la vigilancia en playas donde hay presencia de turistas, los elementos se concentran en un puesto de mando, apoyados de una ambulancia para la atención de emergencias.

Karla María Ruiz Vaca, directora de la Unidad de Protección Civil Tecomán, precisó:

"Nosotros de manera preventiva estamos con los guardavidas, obviamente están brindando recomendados a bañistas que es la principal, estamos colocando lo que viene siendo las banderas rojas y sí hoy, el día de ayer y hoy sí se presenta un poquito más alto el oleaje"

Autoridades estiman que se presente oleaje de moderado a fuerte, con olas entre 2 y 3 metros de altura y corrientes de resaca. Estas condiciones prevalecerán hasta el 14 de abril, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar ingresar al mar en zonas no vigiladas.

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Con información de Bertha Reynoso

LECQ