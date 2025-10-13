Paquete de Internet CFE: ¿Dónde Entregan Chips Gratis a Damnificados por Lluvias? Beneficios

En México, las intensas lluvias que se han registrado en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo en los últimos días han dejado al menos 64 muertos y miles de damnificados. En apoyo a los afectados por las tormentas, la CFE informó que los apoyará con la entrega de Chips Móviles con Paquetes de Internet CFE Gratis, por lo que en N+ te decimos ¿dónde los entregarán y qué incluyen?

Ello, con el objetivo de que la población se mantenga comunicada ante la emergencia. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hay una cifra preliminar de 100 mil viviendas afectadas en 5 estados.

Dado que las precipitaciones continúan, las autoridades se mantienen alerta ante las necesidades de la población. Toda vez que las afectaciones a diversos inmuebles aumentan con el paso de los días.

¿Dónde Entregarán Chips de Internet CFE Gratis a Damnificados por Lluvias?

De acuerdo con la CFE, en colaboración con Altán, se entregarán SIMs en Centros de Atención a Clientes y Oficinas de Sepomex ubicados en los siguientes estados:

Centros de Atención a Clientes

Veracruz

En municipio de Tihuatlán, se entregarán 1,500 sims en Centro de Atención Tihuatlán

En municipio de Llano de En Medio, se entregarán 1,000 sims en Centro de Atención Llano de En Medio

Cazones

Entablado

Puebla

En municipio de Lázaro Cárdenas, se entregarán 1,500 sims en Centro de Atención Lázaro Cárdenas

En municipio de Huauchinango, se entregarán 1,000 sims en Centro de Atención Huauchinango

Hidalgo

En municipio de Zacualtipán, se entregarán 500 sims en Centro de Atención Zacualtipan

En municipio de Metztitlán, se entregarán 500 sims en Centro de Atención Metztitlán

En municipio de San Bartolo, se entregarán 500 sims en Centro de Atención San Bartolo

En municipio de Molango, se entregarán 500 sims en Centro de Atención Molango

Oficinas de Sepomex

Hidalgo

Huejutla de Reyes

Jacala de Ledezma

Puebla

Pahuatlán

Veracruz

Huayacocotla

Misantla

Pánuco

Álamo Temapache

Tihuatlán

Tuxpan

¿Qué Beneficios Incluye los Chips Gratuitos de CFE Internet?

Las Tarjetas SIM que entregará la CFE incluyen 2GB de navegación; 250 minutos a México, Estados Unidos y Canadá, así como 250 SMS. Hasta el momento no se han informado cuáles son los requisitos que pedirán para entregar estos chips móviles.

