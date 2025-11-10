Investigan Por Qué Homicida de Carlos Manzo Fue Abatido Cuando Estaba Detenido: Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló que el homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue abatido de un solo disparo cuando ya había sido detenido por fuerzas de seguridad. Así lo expresó en una conferencia este lunes 10 de noviembre de 2025.

Video relacionado: Jóvenes Marcharon en CDMX Contra la Violencia y Recordaron a Carlos Manzo

Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida, se está investigando este tema

El mandatario local precisó que la Fiscalía de Michoacán indaga las circunstancias en que ocurrió el abatimiento, además la vulneración del círculo de seguridad del edil asesinado, quien tenía ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) cuando fue ejecutado.

Anillo de seguridad de Carlos Manzo fue seleccionado por él

Bedolla reconoció que el primer anillo de seguridad de Carlos Manzo fue seleccionado por el propio alcalde.

Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar qué ocurrió, porque en ese momento tenía un amplio equipo de seguridad

Ramírez Bedolla explicó que se indaga si una célula criminal planeó el atentado y reiteró que el agresor sí era menor de edad y fue identificado por sus familiares.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

