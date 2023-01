En Durango, este viernes murió una mujer más por el brote de meningitis detectado en cuatro hospitales privados del estado; se trata de Laura, de 30 años, quien permaneció 10 días internada en terapia intensiva.

Te recomendamos: Muere por Meningitis la Paciente Cero; Suman 25 Decesos

Con ella, suman 26 muertes y 74 casos confirmados por esta enfermedad.

Además, autoridades dieron a conocer que este viernes tres pacientes más recibieron el alta médica, con lo que suman 12 personas las que han logrado superar la hospitalización.

Trasladan a pacientes en vuelos especiales a CDMX

Lo que nos dijeron fue que le detectaron un aneurisma en un vaso sanguíneo en esta parte, y pues ya, que iba a ser trasladada a México para una mejor atención con especialistas

Así es como Raúl, esposo de María, una de las 3 pacientes de meningitis por hongo, cuenta cómo fue el traslado del Hospital 450, de Durango, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México para continuar el tratamiento.

En este caso se vino mi suegra con mi esposa y la otra compañera se vino su cuñada porque no encontró quién viajara en ese momento con ella, pero es que fue de la tarde al día siguiente, en la mañana luego, luego, nos agarraron en curva, y a mí, por parte de la empresa donde trabajo, me pagó el vuelo

La esposa de Raúl compartió vuelo con otra paciente y con ellas viajaron médicos que estuvieron al pendiente de su salud en todo momento.

Habla Juan Carlos Tinoco, infectólogo del Hospital 450 de Durango:

Son vuelos especiales, estos son por parte del personal militar los trasladan a la Ciudad de México. Desde que salen de nuestro hospital van ambulancias, médicos, trabajadoras sociales, todo un comando cuidando que su traslado sea seguro

Apenas el viernes pasado, a Raúl le habían dado buenas noticias de la recuperación de María. Llevaba 38 días internada. Estaba recibiendo apoyo para la atención de su primera hija de 5 años y la bebé de apenas 4 meses de nacida que ya la esperaban en casa.

Hasta ahorita gracias a Dios va evolucionando bien; sí hemos tenido percances anteriores de que le vuelve el dolor de cabeza, pero sí se ha retirado, se ha quitado por completo ya tiene bastantes días que está bien. La niña la espera con ansia, no es nada fácil estar aparte lejos de nuestros hijos en la casa donde no sabemos si vamos a comer el día siguiente o no, aquí nos han estado echando la mano, aquí en el módulo ha venido gente externa a obsequiarnos una leche, unos pañales son de mucha ayuda la verdad y muchas gracias a la gente que dona todo esto

Dijo Raúl en entrevista presencial.

A una semana de haber viajado a la Ciudad de México, el apoyo ha sido distinto: alojamiento, traslados y comida han corrido a cargo de la Secretaría de Salud estatal. María ha mostrado mejoría, y posiblemente no requerirá operación.

Ahorita andamos en un lugar que no conocemos; dice la doctora que con el medicamento puede deshacer el aneurisma en caso de que vuelva a surgir, pero mientras no haya detección de aneurisma no la pueden operar de nada, entonces en ese paso vamos bien. Está igual que allá en Durango, está conectada a las máquinas a las bombas que le pasan el medicamento, la tienen bien atendida las 24 horas, nosotros no estamos con ellas porque están juntas las dos pacientes

Comentó Raúl, esposo de María, en videollamada.

María continuará en observación y de seguir evolucionando, los médicos calculan podría ser dada de alta en enero.

No todas las pacientes se van a trasladar porque no todas las pacientes requieren; hay traslados que no van a necesitar ninguna intervención, pero que los quisimos hacer a tiempo antes de que pudiera surgir alguna complicación más grave que impidiera el traslado a la Ciudad de México porque entonces ya no es posible que suban a un avión, no es posible que vuelen una hora, pero es muy probable que puedan regresar simplemente saliendo adelante con el tratamiento

Dijo Juan Carlos Tinoco, infectólogo del Hospital 450 de Durango.

Con información de Farah Reachi.

LLH