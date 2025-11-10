Llegan Fuerzas Federales a Michoacán para Blindar el Estado como Parte del Plan por la Paz

Después de los hechos de violencia que se han registrado en Michoacán, el asesinato del líder limoneros Bernardo Bravo, el pasado 20 de octubre, y 12 días después el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Este lunes 10 de noviembre 2025, llegaron elementos de la Guardia Nacional. Previo a esto, la Secretaría de Seguridad de Michoacán se reunió en la 21 Zona Militar, a donde se prevé lleguen las Fuerzas Federales que van a blindar el estado.

Más tarde llegarán al estado, elementos del Ejército.

Fuerzas Federales Blindan Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, llegarán al estado 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional y mil 781 de la Marina, además Agentes de Investigación de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajarán en conjunto con la Fiscalía de Michoacán, Sedena, Marina y Guardia Nacional.

En tanto, cada 15 días, la presidenta Claudia Sheinbaum revisará los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Además, el Gabinete de Seguridad realizará visitas a varios municipios del estado, entre ellos Uruapan al cual asistirá esta semana, y tendrá reuniones con limoneros.

