Luchadora Daniela López Mejía, Denuncia a su Esposo por Violencia Familiar

La luchadora Daniela López Mejía, denunció públicamente las agresiones que le provocó su esposo, Luis “N”, quien es un peleador profesional de artes marciales mixtas en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A través de sus redes sociales, la exseleccionada nacional, mostró la manera en la que su pareja ejerció violencia familiar contra ella, sin importar que su hija estuviera presente.

Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí! Me dijo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía.