Maestro "Guayo" Muere Mientras Cantaba "A Mi Manera" en Festejo Público en Sonora

Un maestro murió mientras cantaba “A mi manera” en un evento público en Magdalena de Kino, Sonora; esto le ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Luis Eduardo Bojórquez, también conocido como “Guayo”. Era un maestro y director de secundaria, apasionado por la música y muy conocido en la comunidad.

El hombre de 61 años de edad perdió la vida mientras interpretaba uno de los temas más famosos de Frank Sinatra.

¿Cómo murió el maestro mientras cantaba “A mi manera”?

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes del momento en el que el docente se desploma en medio de la presentación que se llevó a cabo el 13 de septiembre.

En las imágenes se observa cuando "Guayo" presenta la canción con mucho sentimiento. Sin embargo, durante un puente musical se recarga en el teclado, parecía estar llorando. Pero no logra incorporarse y pierde la pista.

Lo anterior, provoca desconcierto entre sus compañeros y una mujer que llevaba los coros, se acerca para ver qué le ocurre y a los segundos se desploma prácticamente en sus brazos.

Las autoridades informaron que el maestro tenía antecedentes cardíacos, de hecho, estaba a punto de someterse a una cirugía de corazón, lamentablemente, su cuerpo ya no resistió.

