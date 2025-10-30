Más de 100 Reos de Varios Penales en Chihuahua Podrán Obtener Indulto

Más de 100 internos, hombres y mujeres de 11 penales del estado de Chihuahua podrán obtener su libertad al entrar en vigor en el estado la Ley de Indulto que le permite a la gobernadora liberar a reos por enfermedad y buena conducta, siempre y cuando sean mayores de 70 años.

Esta ley establece que podrán ser liberados los internos o internas que padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa, terminal, dependencia funcional o condiciones que les impidan cumplir la pena sin afectar su dignidad o salud.

Al respecto Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua indicó:

Aproximadamente hemos visto que hay como 111 personas que pudieran apegarse a este beneficio, mujeres, más o menos tenemos 30 mujeres, el resto son hombres, casi todo mundo de la tercera edad

Para que los internos puedan obtener el indulto se deberá conformar un grupo especializado de la Secretaría General de Gobierno, Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para evaluar cada uno de los casos, para asegurar que realmente pueden obtener el beneficio de la libertad.

Ley de Indulto

La Ley de Indulto también es conocida como Ley Beatriz, por el caso de la mujer indígena Tarahumara Beatriz, originaria de Guachochi que fue agredida por un hombre y al defenderse le quitó la vida y fue juzgada y sentenciada a 8 años de prisión sin contar con asesoría jurídica y sin traductor.

Por su parte Santiago de la Peña, secretario general del Gobierno de Chihuahua señaló:

Esta comisión que se crea para la valoración de estos casos, previo a la opinión del ejecutivo o la solicitud del ejecutivo para el indulto, la conformación de estas comisiones tendrá que trabajar estos casos y el primero, estoy casi seguro, que será por supuesto el caso de Beatriz

En total podrán obtener su libertad 81 hombres y 30 mujeres, según anunció la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua y esto podría ocurrir antes de que termine el año.

Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ