La Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra exservidores públicos señalados por su posible participación en la masacre de Arantepacua, ocurrida en 2017. Los exfuncionarios son señalados por homicidio, tortura y abuso de autoridad.

A través de un comunicado, la fiscalía del estado informó que estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas tras una investigación que calificó como sólida y con sustento jurídico. Los 16 acusados habrían participado en hechos registrados el 5 de abril de 2017, en la localidad de Arantepacua, en municipio de Nahuatzen.

Aquel día, elementos de la Policía Estatal habrían ingresado al poblado purépecha y atacaron a sus habitantes. El saldo del ataque fue de 4 ejecuciones extrajudiciales, así como 10 casos de tortura y 38 de tratos crueles e inhumanos. Además, se habrían registrado 48 detenciones arbitrarias.

La Fiscalía de Michoacán aseguró que estas órdenes de aprehensión fueron concedidas debido a que se formó una carpeta de investigación robusta. “Estas acciones son resultado de un trabajo integral que incluyó labores de investigación de campo y análisis pericial”, señaló la Fiscalía.