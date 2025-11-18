La mañana de este martes 18 de noviembre 2025, fue asesinada a balazos la Abogada Emilia Ortega en Tijuana, Baja California. La víctima fue atacada a balazos cuando circulaba sobre calle Mulegé y Cañón K en la colonia Independencia en Tijuana.

Según vecinos, fue a las 8:00 horas de este día cuando escucharon varios disparos en la zona.

Más tarde, la víctima fue identificada como la abogada Emilia Ortega Aceves. Al respecto, la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco lamentó su muerte, e hizo un llamado a las autoridades para que hagan una "investigación pronta, exhaustiva y transparente".

La exigencia de verdad y justicia no es solo un derecho de su familia, sino un principio fundamental de toda sociedad que aspira a vivir en paz

Abogada Emilia Aceves asesinada en Tijuana: Foto: IG acevesemiliaortega

En tanto, también expresó sus condolencias el Colegio de Abogados de Tijuana A. C. a quien calificaron como una persona profesional con entrega y calidad humana. Señaló que lo ocurrido deja un profundo dolor en el gremio.

Lamentamos profundamente que una vida dedicada al servicio, a la justicia, y al derecho, haya sido arrebatada de manera tan injusta. su labor, su ejemplo y trayectoria permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ella el camino profesional y personal

¿Quién era la abogada Emilia Ortega asesinada hoy en Tijuana?

Emilia Ortega Aceves tenía 59 años

Fue maestra en la Universidad Autónoma de Baja California

Formó parte del Colegio de Egresados y Barra de Abogadas.

