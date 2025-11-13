Carlos Manzo le Estorbaba a Muchos Personajes, Dice Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, da un mensaje esta tarde, luego de que se reuniera con el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Noticia relacionada: Gabinete de Seguridad en Michoacán: Presentan Plan por la Paz; Harfuch Recorre Uruapan

Desde esta mañana, el Gabinete de Seguridad llegó a Michoacán, entre ellos, los titulares de la secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y más integrantes, para reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y más autoridades y presentarse el Plan por la Justicia y la Paz.

En su mensaje, Grecia Quiroz, quien tomó posesión del cargo el 5 de noviembre, luego del homicidio de su esposo Carlos Manzo, se disculpó por no haber salido antes a dar "la cara", tras el homicidio de su esposo, pero señaló que han sido muy difíciles:

Han sido días muy difíciles en los personal

Aseguró que la lucha va a seguir, al igual que el legado de Manzo.

Ustedes han visto el respaldo ciudadano, ha sido un respaldo transparente, la gente está dolida y enojada en lo personal yo estoy enojada y consternada

Sobre la reunión que tuvo con Harfuch, dijo que le externó que el Plan Paricutín se "escucha muy bonito" pero que la gente está "harta", "hay un hartazgo social". Respecto a la reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que fue en el mismo sentido, donde le pidió justicia.

Le dije que la ciudadanía está esperando a el o los responsables que atentaron contra Carlos (Manzo)

Destacó que tiene dos hijos que se quedaron sin su padre, "y lo único que les queda soy yo".

Lo más fácil era haberme ido de Uruapan, pero algo en el fondo me decía que si me iba, era traicionar a Carlos y al Movimiento

No acudirá a supuesta marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX

Sobre la marcha que se está convocando en la CDMX del Movimiento del Sombrero el 15 de noviembre, indicó que no asistirá porque no sabe quien está convocando, también acusó que hay muchos que han querido colgarse del movimiento, sin embargo, aclaró que el único Movimiento de Sombrero está en Uruapan.

Destacó que Carlos siempre luchó y quiso un Uruapan:

Libre soberano, con paz, quería que la gente pudiera salir a trabajar sin ser extorsionados, que los niños pudieran salir a la calle sin temor

Respecto a la cancelación del desfile del 20 de noviembre, indicó que es por seguridad

No hay nada que celebrar

Mientras que señaló que analizan si se realizan o se suspenden las festividades decembrinas.

Habrá un plan especial para Uruapan

La alcaldesa indicó que en la reunión con Harfuch, le externó que en el caso específico de Uruapan haya un plan especial, el cual se estaría presentando en 15 días.

Va a haber un plan específico para la región de Uruapan

Adelantó que pidió al gobernador de Michoacán poner especial atención en las policías, y aseguró que cualquier elemento que esté en actos ilícitos será dado de baja, por lo que pidió a la gente que tenga pruebas de algún policía lo denuncie.

Sobre las escoltas de Carlos Manzo, apuntó que son parte de su círculo cercano de seguridad y de su familia, y pidió a la ciudadanía comprensión

Siendo sinceros es un tema complejo, complejo porque la escuela de Carlos era el acercamiento con la ciudadanía

Carlos Manzo le estorbaba a muchos personajes

Grecia Quiroz dijo que no tiene más información sobre los asesinos de su esposo, solo lo que se sabe del joven de 17 años, sin embargo, aseguró que Carlos Manzo "estorbaba a muchos personajes", al cuestionarle sobre los nombres dijo:

Leonel Godoy

Nacho Campos, exalcalde de Uruapan

Señaló que tiene sus reservas con la Presidenta y los funcionarios, pero que les da un voto de confianza.

Historias recomendadas: