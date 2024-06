Migrantes Mexicanos Desplazados por la Violencia se Refugian en Tijuana

Moisés, un joven de 24 años, se refugia en el albergue Ágape de Tijuana, Baja California, mientras acredita los requisitos para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos.

Llegó hace tres semanas luego de que dijo haber sido esclavizado por el crimen organizado en Michoacán.

Estaba con mi hermana y de repente llegaron como tres trocas y me agarraron y me patearon. Yo siento que me tuvieron como una semana. Me traían llenando cargadores y amarrado de las manos