Desaparece Otra Estudiante en Morelos: Activan Ficha de Búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez
N+
Miranda Sherlin Sánchez Escobar es una estudiante del CETIS de 17 años, que desaparecio el 9 de marzo en Xochitepec, Morelos
Autoridades activaran la ficha de búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante de 17 años desaparecida en Morelos. La menor vestía blusa escolar con el escudo del CETIS al momento de ser vista por última vez.
Este martes, 10 de marzo de 2026, se dio a conocer la desaparición de otra estudiante en el estado de Morelos. Se trata de Miranda Sherlin Sánchez Escobar.
Mediante redes sociales, la Fiscalía de Morelos informa que se activó el Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de la joven de 17 años de edad, quien desapareció ayer, 9 de marzo.
¿Que se sabe de la desaparición de Miranda Sherlin?
Según la ficha de búsqueda, Miranda Sherlin desapereció ayer 9 de marzo, fue vista por última vez en e Xochitepec, Morelos, sin embargo no se dan más detalles.
Miranda Sherlin vestía blusa morada de manga larga, encima una blusa escolar de manga corta verde militar con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco
#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MIRANDA SHERLIN SÁNCHEZ ESCOBAR de 17 años de edad. pic.twitter.com/1aFIGGc7cW— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 10, 2026
Se pide a la ciudadanía comunicar con las Fiscalía en caso de haber visto a la estudiante, que mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, ojos chicos color café oscuro, cabello largo color negro, lacio y largo a la altura de la cintura. Los telefonos son:
- Zona Sur Poniente: 777 450 4478.
- Zona Metropolitana: 777 460 0893/777 109 1248.
- Zona Oriente: 777 460 0893
Con información de N+
