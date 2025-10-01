Muere Doctora Cubana Mientras Trabajaba en Hospital IMSS-Bienestar en Veracruz, ¿Qué le Pasó?

La Embajada de Cuba en México confirmó el fallecimiento de la doctora, Zunilda Torres Rodríguez, quien laboraba en el Hospital Civil "Dr. Luis F. Nachón" del IMSS-Bienestar, ubicado en Xalapa, Veracruz. ¿Qué ocurrió con ella?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer trabajaba como especialista en Medicina Física y Rehabilitación, atendiendo a los habitantes de la zona.

Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba nos unimos al dolor de su familia y amigos, asegurando todo el apoyo consular y gestionando su repatriación

Las autoridades diplomáticas indicaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza las gestiones y apoyo en este proceso tan sensible para que los restos de la doctora cubana lleguen con sus seres queridos.

Brindaba sus servicios al pueblo mexicano en el Hospital Civil "Dr. Luis F. Nachón" del estado de Veracruz

A través de redes sociales, colegas y amigos la despidieron con emotivos mensajes, resaltando su capacidad para atender a los pacientes, así como su profesionalismo.

En una de las publicaciones de Zunilda Torres Rodríguez, realizada en julio, se le ve feliz junto a compañeros de trabajo y hace referencia a la felicidad que tiene por llegar a México para laborar en el IMSS-Bienestar:

Hace un año salimos de Cuba con mucho temor, pero con la mirada en el futuro y la mochila cargada de sueños y sobre todo confiando en Dios y aquí estamos gracias a la misericordia del Altísimo

¿De qué murió la doctora cubana, Zunilda Torres Rodríguez?

Durante una jornada de salud, realizada en el parque Juárez, el director del Hospital Civil, Roberto Alonso García, rindió homenaje a la memoria de la doctora, solicitando un emotivo aplauso en reconocimiento a su valiosa contribución al sistema de salud en Xalapa.

También señaló que la médica no contaba con familiares en la ciudad, por lo que, a través del programa IMSS-Bienestar, se realizan los trámites para trasladar su cuerpo a Cuba y entregarlo a sus seres queridos.

Hasta el momento no se ha informado la causa exacta de su deceso, por lo que se desconoce si se trató de un hecho natural o alguno que esté involucrado con un incidente.

Sus compañeros y toda la Misión Diplomática cubana en México extienden las más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, en este momento de profundo dolor

Con pesar despedimos a Dra. Zunilda Torres, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, q servía al pueblo🇲🇽 en Veracruz



Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el @MINSAPCuba, acompañamos a su familia y estamos ofreciendo apoyo consular y repatriación pic.twitter.com/IA0m6uz1C1 — Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) October 1, 2025

