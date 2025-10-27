Inicio Estados Muere Secretario de Gobierno de Morelos: ¿Quién Fue Juan Salgado Brito?

La gobernadora de Morelos y la titular de la Segob lamentaron la muerte Juan Salgado Brito

Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno de Morelos

Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno de Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno de Morelos, murió a los 77 años de edad, anunció la mañana de hoy, 27 de octubre de 2025, la gobernadora del estado, Margarita González Sarabia; aquí de te decimos quién fue el funcionario público.

La gobernadora de Morelos destacó que Juan Salgado Brito fue “un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales, que marcaron su trayectoria”.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó el fallecimiento de Juan Salgado Brito y manifestó su solidaridad con la familia del funcionario, su equipo de trabajo y la gobernadora de Morelos. 

¿Quién fue Juan Salgado Brito?

  • Juan Salgado Brito estudio la Licenciatura en Derecho la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
  • Obtuvo un doctorado en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  • Presentó la tesis de grado sobre Derecho Urbanístico y Metropolización en México. 

Información en desarrollo… 

 

