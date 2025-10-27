Muere Secretario de Gobierno de Morelos: ¿Quién Fue Juan Salgado Brito?

Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno de Morelos, murió a los 77 años de edad, anunció la mañana de hoy, 27 de octubre de 2025, la gobernadora del estado, Margarita González Sarabia; aquí de te decimos quién fue el funcionario público.

La gobernadora de Morelos destacó que Juan Salgado Brito fue “un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales, que marcaron su trayectoria”.

Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del estado de Morelos. Un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales, que marcaron su trayectoria.



Descanse en paz. pic.twitter.com/6K4dKXwFm3 — Margarita González Saravia (@margarita_gs) October 27, 2025

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó el fallecimiento de Juan Salgado Brito y manifestó su solidaridad con la familia del funcionario, su equipo de trabajo y la gobernadora de Morelos.

Lamentamos el fallecimiento del secretario de Gobierno de #Morelos, Juan Salgado Brito, un hombre de profundas convicciones. Nuestra solidaridad con la gobernadora @margarita_gs, su equipo y familia. pic.twitter.com/STzFe43C28 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 27, 2025

¿Quién fue Juan Salgado Brito?

Juan Salgado Brito estudio la Licenciatura en Derecho la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Obtuvo un doctorado en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Presentó la tesis de grado sobre Derecho Urbanístico y Metropolización en México.

