Investigan Si Hallazgo de 2 Cuerpos sin Vida Estarían Ligados al Asesinato de Carlos Manzo

Las autoridades de Michoacán indicaron que realizan el análisis de dos cuerpos hallados sin vida para conocer si tienen alguna relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y líder del “Movimiento del Sombrero”.

Esto después de que se diera a conocer el hallazgo de dos personas sin vida a un costado de la carretera Uruapan – Paracho, a la altura de la comunidad de Capácuaro el lunes 10 de noviembre. De acuerdo con reportes, una de las víctimas tendría 16 años.

El fiscal del estado, Carlos Torres Piña informó que esperan las pruebas periciales para verificar si este hecho tiene relación con el asesinato del alcalde.

Es lo que estamos cotejando, vamos a tener respuestas periciales. Esperamos tener más datos para compartirles a detalle sobre la situación de este tema en particular

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras homicidio de alcalde

Después del asesinato de Carlos Manzo, hecho que ha derivado en movilizaciones en Michoacán y otras entidades del país, las autoridades federales por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, pusieron en acción el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que consiste en una serie de 100 acciones para brindar seguridad a la entidad.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfcuh se reunió con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien externó el hartazgo de la gente y pidió al Gabinete de Seguridad, un plan especial para Uruapan, el cual dijo se lo van a presentar en 15 días.

Este viernes el Gabinete de Seguridad informó que se logró la detención de cinco personas durante operativos en los municipios de:

Zamora

Apatzingán

Morelia

Sin embargo, además de los detenidos, también se aseguraron los siguientes artículos:

6 armas largas

220 cartuchos

11 cargadores

15 kg de marihuana

5 kg de cristal

4 vehículos

Equipo tecnológico

