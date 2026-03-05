Muerte de Menores Haitianas en Albergue en Oaxaca Exhibe un Esquema de Abusos

La muerte de dos pequeñas hermanas originarias de Haití, hace unos días dentro de un albergue migrante en Oaxaca, exhibe un esquema de abusos a través del cual funcionarios del DIF estatal explotan laboralmente a menores de edad, bajo el resguardo y en teoría, bajo la protección de la institución.

Mayra Martínez, exresidente del DIF estatal, indicó:

"Antes de cumplir 18, a nosotros nos mandan a trabajar a un centro de trabajo que ellos nos buscan, Trabajo Social, iba por nuestro dinero. No nos dejaban que ellos nos pagaran directamente a nosotros"

Mayra tenía 8 años cuando ingresó a la Casa Hogar del DIF estatal. Ahí estuvo una década, cuenta que en febrero de 2025 el director de Recursos Humanos del DIF Oaxaca, Jadiel López Coheto y su esposa, Betzabé Ortiz Alfaro, le prometieron que la adoptarían.

"Me hicieron la propuesta de que si yo quería, que ellos pues se hicieran cargo de mí, como por así decirlo, una adopción, cuando cumplas 18, para que tengas pues una red de apoyo"

En complicidad con la directora de la Casa Hogar 2, Luz Gabriela González Pérez, la pareja llevó a la joven a trabajar a un restaurante propiedad de Betzabé Ortiz. Mayra dice que le pagaban mil pesos a la semana y que todos los días, antes de irse a trabajar, tenía que limpiar la casa, de 3 pisos, donde fue alojada.

"Es una casa donde ninguno de los dos vive. Hay varios cuartos y ellos rentan esos cuartos. Antes de salirme, ellos me hicieron firmar una hoja donde yo tenía que decir que pues yo había salido por mérito propio"

Entre los funcionarios señalados de explotación laboral, están el director de Recursos Humanos del DIF Oaxaca. Las directoras de la Casa Hogar 1 y 2, la procuradora estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, y dos funcionarias recientemente destituidas tras la muerte de dos niñas haitianas en el albergue Casa Pato: la directora general del DIF y la coordinadora general de Albergues.

Becas

Estos funcionarios habrían registrado a docenas de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en las Becas del Bienestar, reteniéndoles sus pagos bimestrales de 3 mil 300 pesos.

Eso le ocurrió a Francisca Cruz Juárez, una joven atleta con discapacidad que vivió, durante 17 años, en casas hogar.

“Me corrieron si, del DIF, me sacaron porque yo pedí mi dinero. Me lo robaron”

Dulce Martínez Vázquez, una trabajadora despedida del DIF estatal, aseguró:

"Le retienen la tarjeta de Bienestar. La pide muchas veces con la directora general, Maribel Salinas Velasco, hoy destituida. Ella le da largas hasta que decide ir al banco y reportar su tarjeta como robada. Ya hace uso de su dinero y surge el descontento de la procuradora, Yarib Fernández, de la jefa departamental, Luz Gabriela González Pérez"

A Ernesto García López, quien llegó a un albergue a los 3 meses de edad, y vivió ahí durante 23 años, lo desalojaron del cuarto que tenía en el DIF. Por los maltratos, explotación laboral y discriminación que padeció, decidió irse.

“Yo quería acceder a mi dinero para poder comprarme lo que sea, la directora de Casa Hogar no, no lo permitía”

Denuncias

Los jóvenes presentaron denuncias ante las autoridades por la retención de las Becas del Bienestar y el pago de sus salarios, así como el maltrato psicológico y los castigos que recibieron.

Trabajadores del DIF también denunciaron, ante diversas instancias, la explotación laboral infantil y el maltrato que sufren los niños y adolescentes. Tras la denuncia, una veintena de ellos fueron despedidos y otros sufren acoso y hostigamiento laboral.

“Tenemos miedo a represalias, tenemos miedo que le pase algo a los adolescentes a callarnos”, aseguró Dulce Martínez Vázquez.

Se buscó entrevistar a todas las autoridades del DIF pero no respondieron.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén

