Alarmante, Muertes de Mujeres Por Aparente Suicidio en Penal de Morelos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el suicidio de 13 internas del Cefereso 16 en Coatlán del Río, Morelos, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, y dijo que se violó la protección a la salud, seguridad jurídica, acceso a la justicia e integridad física; quienes han estado dentro de esa cárcel señalan que estas muertes son alarmantes, además de que podrían haberse evitado con más custodias.

Así fue el caso de Diana Janeth Treviño, una de las 11 mujeres que murieron en circunstancias no aclaradas, de julio a diciembre de 2023, en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos.

Noticia relacionada: Video | CNDH Emite Recomendación por Muerte de 13 Reclusas en Cefereso 16 en Morelos

Diana fue detenida en abril de 2011, en Coahuila, llevaba más de 12 años en reclusión. Sus familiares y amigos dudan que se haya quitado la vida, como dice hasta ahora, la versión oficial.

"Conocía a Diana, a Diana Treviño desde que estábamos en Tepic, ella pues creo que vivimos cosas muy fuertes tanto desde allá en Tepic y acá en Morelos y por eso yo la verdad dudo que haya tomado esa decisión de quitarse la vida”, declaró Marisela Sánchez, defensora de Derechos Humanos.

Marisela Sánchez, quien es sobreviviente de tortura y también estuvo privada de su libertad en el Cefereso 16 de Morelos sostuvo que las muertes, por aparente suicidio en esa prisión federal, son alarmantes.

"No, para mí es inverosímil, es un número muy grande definitivamente no lo creo, que ellas por nomás hayan decidido eso, tiene que haber un factor... y yo considero que el primero es el tipo de traslados que hacen, la falta de atención médica, el medicamento adecuado porque si no les dan y el que les dan no es el adecuado, no es el que necesitan", señaló Marisela Sánchez.

Video: Estudio Tasas de Suicidio Más Altas Mujeres que Abortan

Para mujeres, quienes estuvieron recluidas en el Cefereso 16, la situación al interior del penal se ha descontrolado por el gran número de traslados desde otras prisiones estatales.

El caso más reciente fue el de Yahaira Aguirre, que según reclusas, se pudo haber evitado la muerte si hubiera más personal de custodia penitenciaria.

A las 11 muertes de internas durante el segundo semestre de 2023, se suman a otras dos ocurridas en 2021 y 2022.

Noticia relacionada: El Infierno del Cefereso 16: Drogas, Aislamiento y Torturas Llevan a Internas al Suicidio

Hasta ahora, las investigaciones de la Fiscalía de Morelos apuntan a suicidio, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró "que no llevaron a cabo mayores diligencias para determinar si existe alguna responsabilidad penal del personal de la prisión".

El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social informó que en cada uno de los casos mantiene atención y acercamiento con las familias y que han realizado cambios, así como rotación de directores y mandos en ese centro federal.

Quienes han estado en el Cefereso 16 piden que se deje de concentrar en ese lugar a mujeres de todo el país y las recluyan en prisiones más cercanas a donde vivían.

Según la CNDH, el 86 por ciento de las internas en el Cefereso 16 son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones del país.

Mujeres en cárceles de México

En México, casi el 6 por ciento de la población carcelaria está conformada por mujeres de un total de 226 mil 77 presos.

Al menos 18 centros, de los 350 a nivel nacional, son exclusivos para ellas, eso quiere decir que son pocas las entidades, incluidas la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que tienen centros de reclusión exclusivo para mujeres; en las demás están dentro de penales para los hombres.

Video: ¿Cuántas Mujeres Hay en Cárceles de México?

De acuerdo con el último Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal, el porcentaje de mujeres sin sentencia es mayor, hasta 53 por ciento, seis de cada diez mujeres encarceladas llegan por delitos no violentos como robo.

Defensores de los derechos humanos en México reportaron que la mayoría de las reclusas sufre hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Ortiz/N+

LSH