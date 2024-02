En Durango, este martes murió Nohemí Acosta Pérez, de 34 años, por meningitis. Con ella suman 16 mujeres y un hombre que han fallecido porque fueron infectados al ir a atenderse a hospitales privados del estado.

Video: Hongo Causó Meningitis a Mujeres en Durango

Hay 68 casos confirmados, 13 personas permanecen hospitalizadas y autoridades de Salud de Durango aseguran que el universo de posibles infectados es de hasta 300.

Jesús Omar Delgado es esposo de Adriana Quiñones, otra de las víctimas mortales, quien detalló:

Todo, la cesárea, todo estuvo bien, mi bebé también. A los cuatro o cinco días nos devolvimos al lugar donde radicamos y allá empezó con dolores de cabeza. Las personas que la estaban viendo en el pueblo tampoco tenían idea de lo que estaba pasando; a la semana, tuvo el derrame. Ella duró todavía otras dos semanas entubada con aparatos... Ahí estuvo, ella no salió del materno hasta que ya me la entregaron

Quiñones, de 34 años de edad, murió el 4 de noviembre. Dejó tres hijos, de 17, 12 y una bebé de tres meses. Ella y Jesús Omar habían tomado la decisión de tener a su hija en un hospital privado de la ciudad de Durango para evitar riesgos.

Nosotros venimos acá confiados, como dice la gente, pidiendo prestado, endeudado, como sea, para poder ir a un lugar particular porque va a tener mejor atención y vea, ¿en quién confía uno ya? ¿Por qué no quisiste que naciera en tu pueblo? Allá no hay nada, no hay ni quirófanos, no hay doctores, a veces hay pasantes solamente