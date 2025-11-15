Niños de la Youth Sinfonietta Chiapas Ya Practican con Instrumentos Donados por Escuela Suiza

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, niñas y niños de la Youth Sinfonietta ya practican con los 50 instrumentos donados por una escuela de música suiza para un concierto que ofrecerán en diciembre.

El lote con sus instrumentos estuvo varado en el puerto de Veracruz por casi 3 meses, situación que se resolvió hasta que el caso se mediatizó.

Cristian Fernando Soto, estudiante de violín, expresó su felicidad por tener su instrumento.

Son de muy buena calidad la verdad sí están muy buenos, hubiera sido una lástima que los hubieran destruido allá en la aduana, la verdad es que estoy muy feliz con el instrumento

Los alumnos de la Youth Sinfonietta Chiapas recibieron esta semana los instrumentos donados por escuelas de música suizas que estuvieron retenidos durante tres meses en la aduana de Veracruz.

María Fernanda Gallegos Maldonado, estudiante de violín, expresó su sentir:

Me siento muy feliz y honrada porque la verdad yo sentía que no daba el ancho para tocar el violín

Además del uso diario en la escuela, los jóvenes se llevan los instrumentos a casa para practicar.

Brenda Vargas, mamá de un estudiante dijo estar muy agradecida:

Muy agradecida porque se pudo destrabar ese problemita y la verdad que ver a mi hijo como ha avanzado en el instrumento es muy satisfactorio

Por su parte Jesús Alberto Reyes Vargas, estudiante de viola señaló que debe practicar las piezas:

Que practicara para que me salieran bien todas las piezas, vamos a tocar las piezas navideñas en diciembre

Concierto en diciembre

La orquesta se prepara para ofrecer dos conciertos en el mes de diciembre y utilizar, por primera vez, los instrumentos donados.

Al respecto Roberto Peña Quesada, director Artístico de la Youth Sinfonietta Chiapas, indicó:

Nos sirve mucho para motivar a los niños para que vean que pueden sonar muchísimo mejor, que tienen mejor proyección, más facilidad para las cuestiones técnicas, realmente una gran ayuda para los maestros tener estos instrumentos

La orquesta Youth Sinfonietta Chiapas enseña música a niños y jóvenes principalmente de zonas marginadas de Chiapas.

"Maravilloso porque esto les abre oportunidades a muchos niños más, para que vengan y se inscriban, los niños pueden entrar y aunque no tengan instrumentos acá se los dan", señaló Beatriz Maldonado, madre de estudiante de música.

