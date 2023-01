Tabasco Reconoce a Persona de Género No Binario

El estado de Tabasco entregó este miércoles 11 de enero de 2023 por primera vez un acta de nacimiento a una persona de género no binario, con lo que se convierte en la segunda entidad de México en hacerlo.

Se trata de Emiliano Citlalli Cruz, joven de 17 años de edad que nació en el municipio de Centro, quien explicó que desde agosto pasado promovió un amparo para que se rectificara su acta de nacimiento.



“Me siento muy feliz de poder recibir mi acta rectificada, ha sido una lucha ardua”, declaró Citlalli Cruz a los medios tras recibir el documento oficial.



Emiliano Citlalli Cruz Alvarado, quien acudió en compañía de sus padres por ser una persona menor de edad, lamentó que en México las autoridades aún violen los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ y obstaculicen este reconocimiento de identidad de género a las personas trans.



“Al inicio no pensamos que esto fuera posible porque nunca se había hecho una rectificación de un acta a una persona no binaria trans y mucho menos menor de edad, ha sido un proceso al cual se le ha metido mucho empeño y a pesar de las trabas que llegaron a poner, pues se logró”, enfatizó.



En el documento oficial solo se rectifica el género y el nombre, pero no se tocan los apellidos ni la fecha de nacimiento.