Pobladores Agreden a Alcalde de Juquila y Exigen su Renuncia en Oaxaca

Un grupo de habitantes de la cabecera municipal de Santa Catarina Juquila, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, agredió al alcalde Felipe Juárez Guzmán, a familiares y miembros de su Cabildo, cuando se salió de control una mesa de diálogo que realizaban en el palacio municipal de la localidad.

Los inconformes exigían la realización de obras para el beneficio de la comunidad y pretendían obligar al alcalde a renunciar a su cargo, por, según ellos, incumplir con sus promesas de gobierno.

Tras el zafarrancho que dejó al menos una persona lesionada y varias más con golpes que no son de consideración, los inconformes retuvieron durante más de siete horas al alcalde de extracción morenista, hasta que, en una minuta redactada en el lugar lo obligaron a firmar un acuerdo, en el que renunciaría tras realizar su Segundo Informe de Gobierno.

Se acuerda que posterior al Informe el presidente municipal del día 24 de diciembre a la comunidad de Santa Catarina Juquila, se presentará de manera voluntaria la renuncia de manera irrevocable del C Felipe Juárez Guzmán en dónde se presentará ante los representantes de barrios y colonia, la población en general y también ante el Congreso del estado de Oaxaca

Después de la firma de la minuta, el alcalde, otros miembros de su Cabildo y su madre fueron liberados.

El Gobierno de Oaxaca condenó los hechos de violencia y aseguró que la autoridad estatal no reconocerá ninguna renuncia que se haya realizado a través de actos intimidatorios y violentos en la comunidad de Santa Catarina Juquila.

Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca:

Esto nos parece un hecho y un acto que no vamos a avalar, les tengo que ser muy claro para estos ciudadanos que son un grupo muy identificado, no vamos a avalar renuncias bajo presión, ya no estamos en épocas de golpes de Estado en este país