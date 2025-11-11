Omar García Harfuch Acudirá a Michoacán este Jueves 13 de Noviembre, Confirma Gobernador

Ante los hechos de violencia que se han registrado en Michoacán, el más reciente con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudirá al estado esta semana.

Hoy, en conferencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el secretario de Seguridad estará en Morelia el próximo jueves 13 de noviembre.

En dicha conferencia dio detalles sobre los recursos que se invertirán en los programas que componen el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto, el gobernador señaló que la guerra contra el narco que inició en 2006 no se va a volver a repetir, y destacó que la diferencia ahora es que hay presencia de inteligencia en Michoacán.

Ahora sí hay presencia de fuerzas federales de manera decidida, pero la gran apuesta es por la inteligencia, grupos especializados en el tema de inteligencia

En tanto, aseguró que las Fuerzas Federales como la Marina estarán actuando en el estado.

Con equipos de alta tecnología y especializados en investigación estarán actuantes aquí en Michoacán, con equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, que estará aquí el jueves en Morelia

Marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX

En tanto, el "Movimiento del Sombrero" que fundó el alcalde asesinado de Uruapan Carlos Manzo, llegará a la CDMX este sábado 15 de noviembre de 2025, para exigir justicia. Los participantes se reunirán en el Ángel de la Independencia y se dirigirán al Centro Histórico, a Palacio Nacional, cuyo inmueble ya fue blindado con vallas metálicas.

