Hoy Vence Plazo de Orden de Aprehensión vs Presunto Autor Intelectual del Homicidio Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo continúa con las investigaciones y este jueves 20 de noviembre 2025, se vence el plazo de 48 horas que tiene el ministerio público de la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, para obtener de un juez de control, la orden de aprehensión contra Jorge Armando “N”, alias “El licenciado”.

Dicho sujeto, es considerado como autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, ocurrido durante las celebraciones por Día de Muertos.

El sospechoso, quien presuntamente tiene vínculos con una organización criminal, fue detenido durante un cateo a un inmueble ubicado en Morelia, Michoacán. Durante el operativo “El Licenciado” fue hallado en posesión de un arma de fuego y una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Por está razón, se tiene que desahogar primero todo lo relacionado con esta carpeta de investigación. Esto quiere decir, que por el momento la orden de aprehensión estaría ligada con estos hechos y no por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Video: Así Ocurrió el Asesinato de Carlos Manzo: Cronología del Crimen que Conmocionó a México

¿Cómo localizaron a Jorge Armando “N”, alias, “El Licenciado”?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que esta persona está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, se dio a conocer que Jorge Armando "N", fue quien dio a Ramiro "N", uno de los acompañantes del autor material del asesinato todas las instrucciones de lo que se debía de hacer.

Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal; asimismo, se identificó que un sujeto apodado ‘El Licenciado’ ocupaba el rol de mando, al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución

En el lugar del homicidio, estaban Ramiro "N" y Fernando Josué "N", en compañía del agresor, Víctor Manuel "N", en ese momento el presunto autor intelectual les ordenó ejecutar a Carlos Manzo.

Cabe mencionar que antes de la agresión Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ les indicó ejerciendo presión sobre los otros integrantes que debían disparar aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado

En dichas conversaciones también se encontró cómo minutos después, Armando ‘N’ advirtió a los implicados que debían ultimar a como de lugar a Carlos Manzo.