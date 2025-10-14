Video | Osa Mina Tiene "Pequeños Grandes Avances"; Se Mantiene su Estado Crítico
La Fundación Invictus publicó un video para mostrar la evolución del ejemplar; equipo multidisciplinario atiende a la osa
Aunque la salud de la osa Mina sigue siendo "crítica", muestra "pequeños grandes avances", informó la Fundación Invictus.
La organización con sede en Pachuca publicó un video en el que se observa a Mina, trasladada de La Pastora, en Nuevo León, en un área especial para su revisión.
Estado crítico. Pequeños grandes avances
Fundación Invictus se encarga del rescate, rehabilitación y reubicación de grandes carnívoros felinos y ursidos.
"Come perita"
Invictus agradeció la labor de un equipo multidisciplinario formado por médicos, químicos, comunicólogo y diseñadores, así como elementos de prácticas profesionales y servicio social.
La dignidad de un paciente jamás debe escatimarse
Agregó que la osa sigue bajo tratamiento, se le dan sus medicamentos y la suplementación con el fin de ayudarla a recuperarse.
Mina comiendo su perita troceada con su medicación y suplementación
La historia de la osa Mina
A finales del mes pasado, Mina llegó a la Fundación Invictus, en el estado de Hidalgo, para ser atendida por especialistas.
La osa estaba en el zoológico de La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León, pero en un deterioro que puso en peligro su vida.
Fue a través de una denuncia hecha en redes sociales donde se conoció el estado de salud de Mina: baja de peso, rodeada de moscas y visibles heridas en piel y garras.
