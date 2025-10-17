Padre de Alumno Amenaza con 'Balacear' Secundaria en Hidalgo; Autoridades Suspenden Clases

La Escuela Secundaria Técnica No. 47 'José Clemente Orozco', ubicada en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, tuvo que suspender las clases presenciales por la amenaza de un padre de familia.

Video relacionado: Investigan la Muerte de Menor en Escuela Secundaria de Iztapalapa, CDMX

De acuerdo con un boletín de la institución de educación básica, fechado el pasado 15 de octubre, el papá de uno de los alumnos envió un mensaje a la directiva del plantel.

El hecho provocó que las autoridades escolares suspendieran las clases en las instalaciones y se llevarán a cabo en línea hasta nuevo aviso, con el fin de proteger a la comunidad.

¿Qué provocó la suspensión de clases presenciales?

En el comunicado, la escuela refiere que el padre amenazó con 'balacear' el plantel. Fue precisamente el hijo del sujeto y estudiante de este plantel quien informó sobre las intenciones de su progenitor.

Derivado de los hechos que se presentaron el día de hoy, donde lamentablemente un padre de familia, a través de su hijo, amenazó con acudir a balacear las instalaciones de la escuela, sustentado en un hecho donde el mismo padre de familia agredió físicamente a un miembro del personal de nuestro plantel educativo

Luego del mensaje intimidatorio, la escuela tomó la decisión de suspender las actividades académicas presenciales "hasta nuevo aviso", con la intención de salvaguardar la integridad física y psicológica de "nuestra comunidad escolar".

El plantel argumentó que sería irresponsable de su parte exponer a estudiantes y a personal a "una situación en la que no podemos garantizar su seguridad".

Clases virtuales

Ante la decisión, la escuela técnica informó que los trabajos se darían de forma virtual "para que no se vean afectadas las clases o actividades académicas".

Todo esto hasta que podamos garantizar la seguridad con sus hijos y toda la comunidad escolar, docentes, padres de familia y personal de apoyo

Hasta el momento, las autoridades educativas en la entidad, que pasa por una crisis derivada de las lluvias, no ha dado una postura oficial sobre este caso.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM