El señor Juan Baena, padre de Jesús Ociel Baena, deseó que le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes algún día pueda ver que los resultados de su lucha no fueron en balde.

Así lo expresó durante los homenajes a Baena Saucedo, a quien se encontró sin vida junto con su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, en su domicilio ubicado en el estado de Aguascalientes.

Ojalá un día mi hijo, donde esté, vea que los resultados de su lucha no fueron en balde; te amo, mi vida.

Asimismo, reiteró la postura de la familia respecto a la línea de investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, que señala que presuntamente Dorian habría matado a le magistrade para luego quitarse la vida.

No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que, yo creo, la mayoría no lo cree.