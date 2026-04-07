Pelear por Tierra: Comunidades entre Guerrero y Oaxaca Disputan 50 Hectáreas de Terreno

Un conflicto armado que data de 2006 sigue resonando y tiene enfrentadas a dos comunidades: Jicayán del Tovar, en Guerrero, y El Jicaral, en Oaxaca.

En 2012, habitantes de Jicayán decidieron dar la batalla en tribunales. Tras años de juicios, en 2025 obtuvieron una sentencia definitiva por parte del tribunal agrario: las 49 hectáreas en disputa pertenecen a Guerrero y no a Oaxaca.

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En la loma de un cerro, hay una base militar provisional. El 29 de agosto funcionarios que visitaron este lugar en Jicayán fueron recibidos a balazos por parte de habitantes de El Jicaral.

Jicayán cuenta con policía rural. Ellos se armaron con fusiles para enfrentar las agresiones por parte de sus vecinos oaxaqueños.

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Sentencia sin ejecutar

El procurador agrario Víctor Suárez declaró que busca ejecutar la sentencia del tribunal y restituir las tierras a Jicayán.

"Si no cumplo me va a multar y me va a inhabilitar y me va a correr (...) pero no hay condiciones materiales para ejecutar una sentencia si hay condiciones de violencia".

Sin embargo, la sentencia no ha sido ejecutada. Mientras el funcionario se comprometió en El Jicaral, Oaxaca, a “evitar la ejecución de las resoluciones del tribunal” en tanto no se tenga un acuerdo conciliatorio entre las partes.

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El tribunal agrario ha solicitado a la defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero elementos suficientes para ejecutar esta sentencia. La respuesta de la autoridad estatal fue que no hay personal para hacerlo.

Mientras, los habitantes de Jicayán esperan que las autoridades cumplan la sentencia y les restituyan las tierras que esperan desde hace años.

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Con información de En Punto

ICM