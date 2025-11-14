Plan Michoacán: Detienen a 5 Personas Durante Operativos y Aseguran Armas Largas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se logró la detención de cinco personas durante operativos en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia.

Mediante redes sociales, se informó que además de los detenidos, se aseguraron 6 armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kg de marihuana, 5 kg de cristal, 4 vehículos y equipo tecnológico.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, realizaron operativos en Zamora, Apatzingán y Morelia, donde detuvieron a 5 personas y aseguraron 6 armas largas, 220 cartuchos, 11… pic.twitter.com/xq2Rq78dZh — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 14, 2025

En el operativo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.

El Gabinete de Seguridad indicó que seguirá realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región.

Con información de N+

