Plan Michoacán: Detienen a 5 Personas Durante Operativos y Aseguran Armas Largas

Cinco personas fueron detenidas durante operativos en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia

Detenidos durante operativos en Michoacán

Detenidos durante operativos en Michoacán. Foto: X @GabSeguridadMX

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se logró la detención de cinco personas durante operativos en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia.

Mediante redes sociales, se informó que además de los detenidos, se aseguraron 6 armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kg de marihuana, 5 kg de cristal, 4 vehículos y equipo tecnológico.

 

En el operativo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.

El Gabinete de Seguridad indicó que seguirá realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región.

Inseguridad en México
