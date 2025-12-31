Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: ¿En Dónde Hubo Operativos y Cuántos Detenidos Suman?

Este último día del año, el Gabinete de Seguridad dio a conocer hoy, 31 de diciembre de 2025, los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en N+ te compartimos en dónde hubo operativos y cuántas detenciones suman.

De acuerdo con los resultados al corte del pasado 30 de diciembre de 2025 suman 287 personas detenidas, el Plan Michoacán comenzó el pasado 10 de noviembre de este año, días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, en N+ te informamos qué pasó con el caso recientemente: Grecia Quiroz Confirma Otro Detenido por Asesinato de su Esposo Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.

En el día 30 de diciembre de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lograron la detención de nueve personas.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y 3 vehículos.



Durante estos despliegues también se aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y tres vehículos, como parte de tareas de vigilancia y reacción inmediata.

¿En qué municipios hubo presencia de seguridad?

Las fuerzas de seguridad realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de municipios estratégicos, entre ellos:

Uruapan.

Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Villa Madero.

Zitácuaro.

Apatzingán.

Buenavista Tomatlán.

Parácuaro.

Múgica.

Lázaro Cárdenas.

Chinicuila.

