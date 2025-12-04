Detienen a 4 y Aseguran 13 Vehículos y un Artefacto Explosivo en Michoacán

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado en Michoacán, en el marco de la estrategia por la paz y la justicia que inició el mes pasado en esta entidad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en las acciones operativas participaron elementos estatales y federales de las siguientes dependencias:

Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ).

). Guardia Nacional ( GN ).

). Secretaría de Marina ( Semar ).

). Fiscalía General de la República ( FGR ).

). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ).

). Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ( SSP ).

). Fiscalía General del Estado (FGE).

Operativo de la GN en tianguis limonero de Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

Acciones en Michoacán

De acuerdo con el texto oficial, las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, por lo que continúan los recorridos a pie, así como patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

En ese marco, el Gabinete reportó la detención de las cuatro personas y el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Vehículo asegurado en el marco del plan por la paz y la justicia en Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

Resultados de la estrategia

De igual manera, dio a conocer los resultados del plan, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025:

155 personas detenidas

60 armas de fuego aseguradas

6 mil 971 cartuchos y 366 cargadores decomisados

140 vehículos incautados

90 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo asegurados

23 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina incautados

28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética decomisados

10 campamentos y 29 tomas clandestinas inhabilitadas

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población de Michoacán y con ello fortalecer la seguridad para la construcción de paz”, agregó.

Con información de N+.

spb