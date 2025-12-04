Detienen a 4 y Aseguran 13 Vehículos y un Artefacto Explosivo en Michoacán
El Gabinete de Seguridad da a conocer detenciones y aseguramientos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”
El Gabinete de Seguridad informó la detención de cuatro personas como parte del Plan Michoacán; fueron asegurados 13 vehículos y un artefacto explosivo. Además, reportó patrullajes en zonas citrícolas
Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado en Michoacán, en el marco de la estrategia por la paz y la justicia que inició el mes pasado en esta entidad.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en las acciones operativas participaron elementos estatales y federales de las siguientes dependencias:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
- Guardia Nacional (GN).
- Secretaría de Marina (Semar).
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).
- Fiscalía General del Estado (FGE).
Acciones en Michoacán
De acuerdo con el texto oficial, las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, por lo que continúan los recorridos a pie, así como patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.
En ese marco, el Gabinete reportó la detención de las cuatro personas y el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.
Resultados de la estrategia
De igual manera, dio a conocer los resultados del plan, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025:
- 155 personas detenidas
- 60 armas de fuego aseguradas
- 6 mil 971 cartuchos y 366 cargadores decomisados
- 140 vehículos incautados
- 90 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo asegurados
- 23 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina incautados
- 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética decomisados
- 10 campamentos y 29 tomas clandestinas inhabilitadas
“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población de Michoacán y con ello fortalecer la seguridad para la construcción de paz”, agregó.
