Detienen a 4 y Aseguran 13 Vehículos y un Artefacto Explosivo en Michoacán

El Gabinete de Seguridad da a conocer detenciones y aseguramientos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”

El Gabinete de Seguridad informó la detención de cuatro personas como parte del Plan Michoacán; fueron asegurados 13 vehículos y un artefacto explosivo. Además, reportó patrullajes en zonas citrícolas

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado en Michoacán, en el marco de la estrategia por la paz y la justicia que inició el mes pasado en esta entidad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que en las acciones operativas participaron elementos estatales y federales de las siguientes dependencias:

  • Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
  • Guardia Nacional (GN).
  • Secretaría de Marina (Semar).
  • Fiscalía General de la República (FGR).
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
  • Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).
  • Fiscalía General del Estado (FGE).

Operativo de la GN en tianguis limonero de Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

Acciones en Michoacán

De acuerdo con el texto oficial, las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, por lo que continúan los recorridos a pie, así como patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán. 

En ese marco, el Gabinete reportó la detención de las cuatro personas y el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo en los municipios de Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Vehículo asegurado en el marco del plan por la paz y la justicia en Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad
Resultados de la estrategia

De igual manera, dio a conocer los resultados del plan, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025:

  • 155 personas detenidas
  • 60 armas de fuego aseguradas
  • 6 mil 971 cartuchos y 366 cargadores decomisados
  • 140 vehículos incautados 
  • 90 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo asegurados
  • 23 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina incautados
  • 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética decomisados
  • 10 campamentos y 29 tomas clandestinas inhabilitadas

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población de Michoacán y con ello fortalecer la seguridad para la construcción de paz”, agregó.

