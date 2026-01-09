Policías Ahora Hablan Purépecha y Tzotzil: Incorporan Agentes Bilingües a SSP Michoacán

Con el objetivo de ofrecer atención de calidad y proximidad a los visitantes extranjeros, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil de Michoacán sumó a sus filas agentes especialistas en inglés y francés, así como en purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana.

Así lo dio a conocer el Gobierno del estado en un comunicado, en el que destacó que la corporación policiaca “dispone de agentes certificados en inglés para facilitar la comunicación con el turismo de otros países”.

Agrupamiento turístico de Guardia Civil

De acuerdo con la administración estatal, dicho agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán tiene como objetivo generar proximidad con turistas nacionales y extranjeros en los principales puntos de interés.

Sus elementos están capacitados para ofrecer orientación, seguridad y apoyo en emergencias, con una formación que prioriza el trato directo y el conocimiento de la riqueza cultural del estado para garantizar una experiencia positiva a los visitantes.

El Agrupamiento Turístico cuenta con más de 66 oficiales que brindan atención prioritaria a los visitantes durante todo el año.

Principales eventos en el estado

El Gobierno de Michoacán agregó que esta fuerza policial participa en fechas emblemáticas, entre ellas:

La Noche de Muertos en el lago de Pátzcuaro

La temporada de la Mariposa Monarca en el Oriente

Los festivales de Globos de Cantoya en Pátzcuaro y Paracho

Los Kurpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

El Centro Histórico de Morelia

La K’uinchekua en Tzintzuntzan

“El Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil destaca por su inclusión y especialización, al contar con elementos capacitados en francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana (LSM), garantizando así una atención integral y bilingüe para todos los visitantes”, sostuvo.

